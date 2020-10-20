16 преступлений за три месяца: житель Мурманска украл автономера, чтобы воровать топливо на АЗС

Мужчина воровал на АЗС топливо. Фото: МВД России по Мурманской области

Уголовное дело в отношении мурманчанина, обвиняемого в серии краж топлива с АЗС, камер наружного видеонаблюдения, номерных знаков и подделки идентификационного номера своего транспортного средства, направили в суд.

По данным следствия, житель областного центра нарушал закон с апреля по июнь 2020 года. За три месяца он совершил 16 преступлений, а ущерб от этого составил 55 тысяч рублей.

- Мурманчанин снял с двух чужих автомобилей номерные знаки, которые он по очереди устанавливал на свою машину, чтобы использовать для кражи топлива с АЗС и не быть пойманным. Кроме того мужчина украл несколько камер наружного видеонаблюдения, установленных на фасадах зданий, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Вычислить злоумышленника удалось благодаря все той же системе видеонаблюдения. Мужчина попал в поле зрения одной из камер, когда совершал правонарушение. Мурманчанин признал вину в полном объеме. Похищенное имущество было частично изъято.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске на детской площадке неизвестные приклеили бритвенные лезвия к перекладинам. Злоумышленников ищет полиция (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru