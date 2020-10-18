Будут ли закрывать торговые центры в Мурманской области из-за коронавируса

Закроются ли ТЦ? Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце августа многие заведения Мурманской области вновь открыли свои двери. Но за несколько месяцев эпидемиологическая обстановка в регионе изменилась, причем не в лучшую сторону. Так, количество зараженных коронавирусом выросло до 17 тысяч человек. Каждый день прибавляется по 150-170 инфицированных.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что введение новых ограничений, помимо тех, что уже есть, вполне возможно. Также он рассказал, стоит ли ждать закрытия торговых центров.

- Каждый раз принимая какие-либо решения, нужно соблюдать баланс между тем, чтобы сохранить нормальную жизнь и минимизировать риски заражения коронавирусом. Стараемся действовать аккуратно, поэтому никаких планов по закрытию торговых центров сейчас нет, - подчеркнул глава региона.

Напомним: школьники могут отправиться на досрочные каникулы из-за непростой ситуации с ковидом.

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