Женщину-водителя из Апатитов, переехавшую пенсионерку, лишили прав

Женщина-водитель сбила пенсионерку у здания администрации Апатитов. Фото: скриншот видео

20 сентября 2019 года пешехода сбили прямо у здания администрации Апатитов, под прицелом камеры наружного наблюдения.

32-летняя водитель за рулем Opel Vectra сдавала назад и наехала на 79-летнюю пенсионерку. Сначала машина толкнула пешехода, а потом подмяла под себя. Причем женщина за рулем не остановилась, даже когда автомобиль стал двигаться с трудом, потому что под ним было тело.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в травматологию Апатитско-Кировской ЦГБ. Спустя год после ДТП стало известно, какое наказание понесла горе-водитель.

- Жительница Апатитов получила наказание по административной статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" - ее на полтора года лишили права управления транспортным средством, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Водителя спасло то, что пешеходу был причинен не тяжелый вред здоровью.

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