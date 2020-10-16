В Кольском районе спасают мужчину и женщину

На поиск людей выдвинулась группа из девяти человек.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В эти минуты в Кольском районе Мурманской области разворачивается спасательная операция. От озера Тюва в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что в беду попали мужчина и женщина.
Больше никаких подробностей происшествия не известно, в том числе, на суше все произошло или на воде, и каков возраст северян. Только есть подозрения, что ситуация серьезная.
- На поиск людей выдвинулась группа из девяти человек, шесть единиц техники и проводник-волонтер, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.
Более подробная информация о ЧП в Кольском районе должна поступить в ближайшее время.
Напомним: на этой неделе спасли вертолетом рыбака из Терского района, который сломал голень и ребра. Мужчина ловил рыбу с двумя товарищами, когда получил серьезную травму.
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