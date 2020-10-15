Железнодорожный переезд в Коле закрыт для движения автомобилей

Водителям лучше поискать обходные пути.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
На железнодорожном переезде на 1439 километре станции Кола, что находится в районе улицы Северной, на выезде из города будет временно перекрыто движение для автомобилей. Водителям стоит поискать обходные пути или немного обождать с поездками.
- В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде движение автотранспорта будет временно ограничено. С 08.00 14 октября до 20.00 часов 16 октября движение разрешено только по половине проезжей части. В ходе работ также возможно полное закрытие переезда для движения транспорта, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Автовладельцев просят быть внимательными и заранее планировать возможные маршруты объезда.
Напомним: на автодороге "Кола - Серебрянские ГЭС" станет меньше опасных участков. На обустройство трассы выделили 57 миллионов рублей.
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