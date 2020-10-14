Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: приостанавливается прием в дневные стационары

Мера вынужденная, так как в регионе растет число заболевших, и необходимо разобщать северян, чтобы сократить риск заражения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силы системы здравоохранения Мурманской области сейчас снова брошены на противостояние коронавирусу. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что ко второй волне надо быть во всеоружии.

Снова разворачиваются дополнительные ковидные койки, увеличено количество бригад скорой медицинской помощи, которые работают с пациентами с симптомами коронавируса. И это не может не сказываться на других видах помощи.

- С 16 октября на 14 дней приостанавливается прием новых пациентов в дневные стационары. При этом все, кто уже проходит лечение, смогут его завершить, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Мера вынужденная, так как в регионе растет число заболевших, и необходимо разобщать северян, чтобы сократить риск заражения. При этом поликлиники Заполярья продолжат работать в привычном для себя режиме принимать пациентов.

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