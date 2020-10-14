Ситуация с коронавирусом: в Мурманской области вводят ограничения на работу кафе и ресторанов

В правительстве Мурманской области решили ограничить работу общепита. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области продолжает ухудшаться. Поэтому в регионе вводят новые ограничения.

Так, северяне старше 65 лет снова должны оставаться дома и находиться на самоизоляции. Также в правительстве Мурманской области решили ограничить работу общепита. Напомним: ранее губернатор Андрей Чибис сообщал, что заведения устраивают массовые мероприятия и ночные дискотеки, из-за чего растет число заболевших.

Нарушителей штрафовали и грозили закрытием через суд. Но соблазн оставался, поэтому были приняты новые меры.

- С 16 октября на две недели вводятся ограничения по времени работы учреждений общепита. Рестораны и кафе будут закрываться не позже 23.00, - сообщили в правительстве Мурманской области.

В регионе продолжаются рейды по точкам общественного питания для проверки соблюдения ограничений.

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