Ситуация с коронавирусом: в Мурманской области вводят ограничения на работу кафе и ресторанов

В правительстве Мурманской области решили ограничить работу общепита.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области продолжает ухудшаться. Поэтому в регионе вводят новые ограничения.
Так, северяне старше 65 лет снова должны оставаться дома и находиться на самоизоляции. Также в правительстве Мурманской области решили ограничить работу общепита. Напомним: ранее губернатор Андрей Чибис сообщал, что заведения устраивают массовые мероприятия и ночные дискотеки, из-за чего растет число заболевших.
Нарушителей штрафовали и грозили закрытием через суд. Но соблазн оставался, поэтому были приняты новые меры.
- С 16 октября на две недели вводятся ограничения по времени работы учреждений общепита. Рестораны и кафе будут закрываться не позже 23.00, - сообщили в правительстве Мурманской области.
В регионе продолжаются рейды по точкам общественного питания для проверки соблюдения ограничений.
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