В Мурманскую область приехал космонавт и Герой России Юрий Усачев

О том, что он прилетел, рассказал глава сельского поселения Варзуга Геннадий Попов. Фото: Личный архив Геннадия Попова

Не смотря на ковидные ограничения, в Мурманской области принимают именитых гостей. Например, не так давно в Апатитах побывал, правда, инкогнито, писатель Евгений Гришковец. А вот Герой России, летчик-космонавт Юрий Усачев из своего визита тайну не делал.

О том, что он прилетел, рассказал глава сельского поселения Варзуга Геннадий Попов.

- Выехали на спортивную рыбалку по принципу "поймал - отпустил" на реку Варзуга с моим гостем Юрием Усачевым, - написал еще на выходных на своей странице Геннадий Попов.

Также была и официальная часть визита. Космонавт посетил сельскую школу и общался как с педагогами, так и с ребятами.

- Фантастика и космонавтика всегда были тесно связаны. Фантасты описали первые полеты к звездам, начало космической эры совпало с золотым веком научной фантастики. Даже сейчас, когда запуск космической ракеты стал обыденным событием, профессия космонавта остается одной из самых уважаемых и почетных, - рассказали в школе.

Школьники от встречи остались в восторге, особенно от того, что Юрий Усачев поделился личными впечатлениями от своей работы.

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