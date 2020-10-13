В магазине Североморска умер подросток

Подросток умер в одном из магазинов в Североморске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вечером 11 октября беда случилась в одном из магазинов Североморска. Сюда за покупками пришел молодой человек 2005 года рождения.
Внезапно ему стало плохо и он потерял сознание. Сотрудники магазина сразу бросились звонить в скорую помощь, но прибывшие на место происшествия медицинские работники не смогли спасти подростка.
- Проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Другие подробности происшествия не разглашаются из-за несовершеннолетнего возраста погибшего.
Напомним: также на выходных в Североморске на пробежке умер мужчина. ему стало плохо после бега, супруга вызвала скорую, но врачи не смогли спасти жителя флотской столицы.
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