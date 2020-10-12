В Апатитах из психиатрической больницы сбежали два пациента

В самой психиатрической больнице эту информацию не комментируют. Пациентов ищут до сих пор. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Апатитско-Кировской агломерации неспокойно. На прошлой неделе Кировский психоневрологический интернат закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. А теперь проверку ждет и психиатрическую больницу, расположенную в Апатитах на улице Сосновой.

Как стало известно "КП", отсюда вечером 11 октября сбежали два пациента, которые периодически проходят в медучреждении лечение. 34-летний северянин и его 47-летний товарищ выпрыгнули из окна второго этажа прямо в больничных пижамах и тапочках, а потом убежали в неизвестном направлении. Пропажу пациентов обнаружили сотрудники медицинского учреждения, которые позвонили в полицию.

В самой психиатрической больнице эту информацию не комментируют. Пациентов ищут до сих пор.

Напомним: в прошлом году из психдиспансера Мурманска сбежал пациент, которого главному врачу пришлось догонять на машине.

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