Смотреть на красоты Териберки теперь можно онлайн

Побывать в Териберке можно не выходя из дома. Фото: правительство МО

Побывать в Териберке и насладиться красотами местной природы теперь можно, не выходя из всемирной паутины. Все благодаря тому, что в поморском селе провели высокоскоростной интернет и установили онлайн-камеры.

- Первый видеозвонок в Териберку совершили из Центра управления регионом. Школьники, представители турбизнеса и местные рыбаки, которым на побережье Баренцева моря стали доступны современные средства связи, поделились первыми впечатлениями от их использования, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Перейдя по ссылке, можно в режиме реального времени полюбоваться на чудесные просторы Северного Ледовитого океана и понаблюдать за тем, как волны тихо перекатываются на берег. Сплошное умиротворение!

Напомним: жители Териберки поддержали создание природного парка в селе. По итогам социологического опроса, селяне выступили за охраняемую территорию на берегу Северного Ледовитого океана.

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