В Мурманске медработник откачивал женщину и изнасиловал ее

Мужчина должен был оказать женщине медицинскую помощь, но вместо этого изнасиловал ее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не тривиальное уголовное дело расследуется сейчас в Мурманске. Его фигурантом стал медицинский сотрудник.

- Сотрудник приехал на вызов к поплохевшему торчку, службу вызвала 47-летняя родственница наркомана. Пока он его откачивал, нехорошо стало женщине. Сотрудник переключается на родственницу, и в ходе оказания помощи совершает с ней насильственные действия сексуального характера. Свой порыв сотрудник объяснил тем, что женщина была очень похожа на его первую любовь, - пишет "Блогер 51".

В Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области "КП" подтвердили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса "Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей". Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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