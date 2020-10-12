К годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских войск северяне получат дополнительную выплату

Тех, кто получит выплату, в регионе 184 человека. Из бюджета Заполярья на эти цели выделено 920 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрь - особенный месяц в плане воспоминаний. Он идет под красным знаменем Победы и подвигов участников Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой Заполярье очистили от врагов.

- В октябре мы отмечаем важную историческую дату – 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В связи с этим жители Мурманской области, имеющие медаль «За оборону Советского Заполярья», получат дополнительную выплату в пять тысяч рублей, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Тех, кто получит выплату, в регионе 184 человека. Из бюджета Заполярья на эти цели выделено 920 тысяч рублей.

- Кроме того, в ходе оперативного совещания глава региона напомнил о принятом решении о выпуске нагрудных знаков «Дети Великой Отечественной войны» для граждан, родившихся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Знаки до конца ноября получат более 30,5 тысячи граждан, - уточнили в министерстве информационной политики Мурманской области.

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