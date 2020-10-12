Работодателей Мурманской области просят пересмотреть время начала рабочего дня из-за коронавируса

Работодателям посоветовали скорректировать время начала рабочего дня, чтобы разобщить потоки пассажиров в общественном транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне ухудшающейся эпидобстановки с коронавирусом в Мурманской области, оперштабом приняты новые меры по безопасности. В частности, теперь на COVID-19 будут массово проверять социальных работников, студентов на практике и по новому кругу - учителей.

Также губернатор Мурманской области призвал к ответственности работодателей.

- Следует скорректировать время начала работы, чтобы разобщить потоки в общественном транспорте. Надо, чтобы не все разом ехали на работу к 9 утра, как сейчас это мы наблюдаем. Необходимо развести потоки в течение двух часов, - отметил Андрей Чибис.

Также он посоветовал работодателям стараться разобщать сотрудников.

- Нельзя допустить того, чтобы в одном кабинете было пусто, а в остальном сидели все работники, - продолжил губернатор.

Он добавил, что сейчас новые ограничения, несмотря на рост заболевших, вводиться не будет. Но именно от работодателей и представителей бизнеса, в том числе общепита, зависит, как долго мы продержимся без них.

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