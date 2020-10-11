В Мурманской области 11 октября 2020 года никто не умер от коронавируса

Коронавирус не забрал за сутки ни одной жизни в кольском крае. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что число северян, зараженных коронавирусом, в Мурманской области неумолимо растет, хорошие новости тоже имеются. Так, по последним данным оперативного штаба, 11 октября новых летальных исходов от ковида в регионе выявлено не было. С начала текущего месяца такие отличные известия прилетают уже в пятый раз. Всего в печальной сводке зафиксированы 234 жертвы опасной инфекции.

Диагноз COVID-19 с начала пандемии поставили 16328 жителям Заполярья. Большая часть зараженных приходится на Мурманск, где заболели 9246 человек. На втором месте Белокаменка, где периодически затишье нарушается, - сейчас там 2339 зараженных. Тройку замыкает Североморск (1518 случаев).

Выздоровевших тоже хватает - коронавирус смог одолеть 13241 пациент (+8 за сутки). На лечении с COVID-19 остаются 2853 человека.

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