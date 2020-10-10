Неизвестные сообщили о заминировании гимназии №8 в Мурманске

Сообщение об угрозе взрыва поступило на главный портал ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 октября образовательный процесс в мурманской гимназии №8 был сорван. А все потому, что на главный портал ФСБ поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

На место незамедлительно выехали экстренные службы, проверка продолжается. А сотрудникам ФСБ предстоит вычислить тех, кто отправил письмо и нарушил закон.

Напомним: ложные сообщения о заминировании разных зданий в Мурманской области поступают едва ли не каждый месяц. Пик их пришелся на прошлую зиму, когда приходилось проверять сразу по несколько десятков объектов не только в Мурманске, но и в области. Иногда такие события совпадают с общероссийскими. Например, когда массово "минируют" торговые центры, больницы, детские сады или школы.

Часто анонимные сообщения поступают по электронной почте из-за границы. Периодически источники рассылки блокируются.

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