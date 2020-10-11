В министерстве здравоохранения Мурманской области прокомментировали пожар в ФАП в Чаваньге

ФАП в Чаваньге открыли в декабре 2019 года. Фото: правительство Мурманской области

В отдаленных населенных пунктах Мурманской области медработники на вес золота. Когда жители сел и поселков остаются без врачей, это настоящая беда.

В последние годы в регионе начали активно строить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), чтобы северяне смогли оперативно получать медицинскую помощь. В Чаваньге такой построили в декабре 2019 года. А 27 сентября здесь случился пожар.

Какая судьба у ФАПа в будущем, рассказали в правительстве Мурманской области.

- Специалисты министерства здравоохранения посетили ФАП в Чаваньге после пожара, в результате которого незначительно пострадали мебель и кровля, так как ее пришлось вскрыть для тушения. Стены и потолки закоптились, но все элементы ремонтнопригодные. Общая конструкция здания целая, так же как и покрытия на полу, плитка на стенах и медицинское оборудование. В настоящий момент специалисты оценивают ущерб, - сообщили "КП" в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Ремонтировать пункт будут за счет областного бюджета в этом году.

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