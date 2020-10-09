Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области превысило 16 тысяч человек

Лидером по числу инфицированных неизменно остается Мурманск - 9098 случаев заболевания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошло чуть больше недели, и Мурманская область вновь ставит новые антирекорды. Согласно последним данным оперативного штаба, количество заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 16 тысяч человек. С начала пандемии опасную инфекцию подхватили 16028 северян (+143 за сутки). Напомним: 15 тысяч зараженных нам удалось достичь к 1 октября. То ли еще будет...

Лидером по числу инфицированных неизменно остается Мурманск - 9098 случаев заболевания. На втором месте Белокаменка, где в последнее время затишье стало все чаще нарушаться. На масштабной стройке выявлено 2336 ковидных пациентов. Тройку замыкает Североморск с результатом в 1485 ковидных больных.

Погибли от COVID-19 в Заполярье 231 человек, а выздоровели - 13163 (около 84%).

Напомним: в Кировском психоневрологическом интернате вспышка коронавируса. Зараженные есть и среди постояльцев, и среди персонала.

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