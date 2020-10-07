В Мурманске открыли новую детскую спортплощадку, ради которой взорвали скалу

Площадка уже готова встречать ребят. Фото: администрация Мурманска

Мурманск продолжают благоустраивать! Так, на проспекте Кольском, в районе дома №49 открылась универсальная площадка для отдыха и занятий спортом. На территории 1300 квадратных метров разместились мини-футбольное поле с искусственной травой, скейтпарк, детская площадка, турники для воркаута. Для безопасности все локации оснастили тартановым покрытием.

- Несмотря на сложный год, мы понимаем, что людям необходимы места для спортивной подготовки, отдыха, прогулок с детьми, – отметил глава Мурманска Андрей Сысоев. - Причем важно, что площадки должны быть не только на крупных общественных территориях, но и в шаговой доступности для любого жителя областного центра.

Строители столкнулись с особенностями рельефа, которые мешали создать ливневый сток. В итоге пришлось взорвать кусок скалы весом в 25 тонн. Это была по-настоящему уникальная операция.

Объект на Кольском проспекте стал 192-ой в списке детских и спортивных площадок, построенных за последние годы в областном центре.

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