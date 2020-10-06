В Мурманске раскрыли кражу швейцарских часов за 3,5 миллиона рублей

Злоумышленники украли 39 швейцарских часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В мае этого года на одной из центральных улиц Мурманска украли часы. Преступники вскрыли витрину и забрали 39 аксессуаров известного швейцарского бренда. К своей работе подошли с находчивостью: после попытки вырезать стекло витрины разбили один из его углов. Воры быстро наполнили карманы ценным товаром и незаметно скрылись с места преступления. Однако спустя пару минут один из сообщников вернулся за оставшимися часами

- С места происшествия мы изъяли следы пальцев рук, оставленные злоумышленниками, и записи видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин, лица которых скрыты под медицинскими масками, некоторое время стоят у отдела с часами, затем совершают какие-то манипуляции со стеклянной витриной, - рассказал начальник отделения отдела по расследованию имущественных преступлений УМВД России по городу Мурманску Дмитрий Кургузов.

С помощью записей камер видеонаблюдения следствию удалось отследить передвижение злоумышленников сначала в Мурманске, а затем маршрут в сторону Москвы. Как оказалось, преступники пытались подготовиться, наблюдая за работой магазина, а перед самой кражей проверили, что за ними нет слежки.

Сыщикам удалось установить, что к преступлению могут быть причастны ранее судимые, в том числе и за имущественные преступления, мурманчане. После кражи они отправились в Москву, чтобы продавать похищенное через сайт бесплатных объявлений. Однако в снятой заранее квартире их задержали оперативники.

Там нашли 30 наручных часов, а также мобильные телефоны, сим-карты и прочие доказательства для уголовного дела. Задержанным предъявили обвинение в краже, совершенной в особо крупном размере. За это преступление мурманчанам может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас они сотрудничают со следствием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски 17-летнего юноши из Мурманска в красных кроссовках. Подростка искали несколько дней (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru