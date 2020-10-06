Жители Мурманской области получат выплату к годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Сумма выплаты составляет 5 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Мурманской области утвердило порядок предоставления единовременной денежной выплаты, приуроченной к празднованию годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Ее смогут получить северяне, получившие медаль «За оборону Советского Заполярья», а также овдовевшие и не вступившие в повторный брак супруги граждан, которые получили указанную награду при жизни.

- Согласно утвержденному порядку, выплата производится центрами социальной поддержки населения за счет средств областного бюджета в сентябре. Назначенная и не полученная гражданами в установленный срок выплата производится в течение текущего финансового года по заявлению гражданина, - сообщает министерство информационной политики Мурманской области.

Сумма выплаты составляет 5 тысяч рублей. В областном бюджете на 2020 год выделен 1,17 миллиона рублей для единовременных выплат, которые рассчитаны на 233 северян. К 1 октября ее успели получить 184 человека.

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