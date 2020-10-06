Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке выявили восемь заболевших

В Белокаменке вновь растет число зараженных коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Буквально на прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что ситуация в некогда самом крупном ковидном очаге региона - Белокаменке - стабильна. А ведь когда-то по ней были серьезные опасения. Но почти все лето на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений выявляли единичные случаи заражения.

Теперь же снова пошел рост.

По данным оперативного штаба при правительстве Заполярья, сейчас в Белокаменке уже 2331 заболевший, сразу восемь новых случаев выявили за сутки. Еще 5 октября на стройке было 2323 зараженных. Одного зараженного также выявили 3 октября, такая же ситуация наблюдалась 1 октября.

Напомним: в ближайшее время собираются разобрать быстровозводимый ковидный госпиталь в Мурмашах, который создавался на фоне ухудшающейся эпидобстановки в Белокаменке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 октября 2020 года: 37 врачей привились от коронавируса. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 6 октября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru