Завершены поиски 17-летнего юноши из Мурманска в красных кроссовках

Криминал в пропаже северянина замешан не был. Фото: "МурманСпас"

Со 2 октября в Мурманске искали пропавшего 17-летнего Сергея Цупикова. Парень ушел из дома по адресу: Молодежный проезд, 4, и несколько дней о нем было ни слуху ни духу. К счастью, юношу в красных кроссовках удалось найти и, главное, целым и невредимым. Как рассказали "КП" в следственном комитете, криминал в пропаже мурманчанина замешан не был.

- Несовершеннолетнего Сергея Цупикова нашли, сейчас он находится дома. В отношении него никаких противоправных действий не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Мурманской области Алина Александрович.

Где все это время пропадал молодой человек, не уточняется.

Напомним: волонтеры просят помощи у жителей Умбы в поисках мужчины, пропавшего пять месяцев назад. Владимир Семенов 18 мая уехал на рыбалку, да так и не вернулся домой.

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