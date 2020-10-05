Волонтеры просят помощи у жителей Умбы в поисках мужчины, пропавшего пять месяцев назад

Мужчину будут вновь искать 7 октября. Фото: "МурманСпас"

Вот уже как пять месяцев в Мурманской области ищут пропавшего Владимира Семенова из Варзуги, который уехал на рыбалку 18 мая и не вернулся. Надежда на то, что 31-летнего северянина можно отыскать, все еще не угасла. Волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас" объявили сбор на поиски мужчины среди жителей Терского района. Помочь в этом нелегком деле может любой желающий.

- Внимание! Умба! Сбор на поиски Владимира Семенова вместе с сотрудниками МЧС и ГИМС состоится 7 октября в 09.00 на улице Дзержинского, 65 (у отдела полиции). Выезд в село Варзуга. Форма одежды - лес, берег реки. С собой - горячее питье, перекус и, по возможности, фонари, - сообщили в официальной группе "МурманСпас" в соцсетях.

Уточняющие вопросы можно задать координаторам поиска по телефонам: 8-911-063-49-12 (Андрей) или 8-911-311-70-20 (Ольга).

Известно, что на момент пропажи зеленоглазый мужчина с темно-русыми волосами был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны и кроссовки с оранжевыми полосками и оранжевой подошвой.

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