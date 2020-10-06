В Мурманской области нет городов, не готовых к зиме

До 20 октября все муниципалитеты Мурманской области должны быть готовы к зиме. Фото: Валерий ШАХОВ

- Погода теплая, приятная осень, и это возможность подготовиться к любым сценариям, - прямо сказал на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

Впрочем, как заверил министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев, к зиме регион готов.

- Сейчас в наличии 516 единиц техники и еще 948 единиц у управляющих компаний. Идет обновление коммунальной техники, закупается песко-соляная смесь - ее нужно 50 тысяч тонн, сейчас заготовлено 17 тысяч тонн, но обычно ее закупаем в течение всего сезона, - отметил профильный министр.

Сейчас сотрудники ведомства выезжают в муниципалитеты, чтобы проверить их готовность к зиме. Мончегорск, Кировск и Апатиты уже хорошо себя зарекомендовали - здесь в строю почти по 100% техники. Как заверил Дмитрий Латышев, в Мурманской области нет ни одного муниципалитета, не готового к зиме.

- Нет неготовых территорий, есть сложные: в Ловозере и Ревде износ техники составляет порядка 75%, - отметил министр.

Андрей Чибис распорядился до 20 октября сделать так, чтобы все муниципалитеты были готовы встретить снег, а также противостоять даже рекордным снегопадам. А еще запустить на полную мощь систему мониторинга за уборкой снега, которая прошлой зимой экспериментально опробована в Росляково и хорошо себя зарекомендовала. Главное, чтобы к ней была подключена не только муниципальная техника, но и та, что принадлежит подрядчикам.

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