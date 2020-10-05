В Мурманске прошел фестиваль «Казаки на Мурмане»

Часть мероприятия можно было наблюдать вживую рядом с территорией Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря. Фото: ДК Ленинского округа

В Мурманске состоялся фестиваль «Казаки на Мурмане», который из-за коронавируса проводился онлайн, однако часть мероприятия можно было наблюдать вживую рядом с территорией Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря. Организацией мероприятия занялись Дом культуры Ленинского округа и центр «Рябиновый край» совместно с Кольским, Туломским и Мурманским хуторским казачеством. Мероприятие также было поддержано Мурманской Епархией.

- По своей внутренней природе культура казачества направлена на диалог, способна сплачивать массы, передавая им свою живительную силу. Актуальным и востребованным наследие казаков делает глубокое почитание казаками традиций предков, их духовных заветов и ценностей, - отметил настоятель Свято-Троицкого Феодоритова монастыря отец Трифон.

Мероприятие стало объединяющим как для родовых потомков казаков. Фото: ДК Ленинского округа

На фестивале можно было услышать казачьи песни в исполнении самодеятельных коллективов «Северная станица» и «Северка». Для участников также были подготовлены конкурсы на силу и ловкость. Проводились соревнования для детей и взрослых по стрельбе из этнических казачьих луков и пневматических пистолетов.

Мероприятие стало объединяющим как для родовых потомков казаков, которые посвятили жизнь казачьему братству, так и для остальных жителей области, для которых проблема этнической и социальной идентичности не столько актуальна.

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