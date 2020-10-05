В Мончегорске подростки разгромили площадку у детского сада

Сломанные игрушки оставили детсадовцам подростки после своего развлечения. Фото: Марина Гайдарова

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Эта пословица - про трех подростков в Мончегорске. Видимо, от избытка свободного времени и недостатка воспитания, трое друзей решили развлечься на территории одного из детских садов города. Результат – сломанные игрушки на площадке и интересное видео похождений хулиганов в соцсетях.

Запись с камер видеонаблюдения в группу «Подслушано Мончегорск» выложила местная жительница Марина Гайдарова.

- Обращение к родителям! Может, кто узнает своих драгоценных... Объясните своим детям, что так делать нельзя! – опубликовала пост в соцсетях Марина Гайдарова, а в комментариях добавила. -Если совесть проснется, добро пожаловать на возмещение ущерба!

Пока неизвестно, откликнулись ли родители хулиганов. Однако информацией заинтересовалась полиция.

- Заявления в правоохранительные органы об этом инциденте не поступало, - сообщил «КП» врио начальника УМВД по Мурманской области Никита Половнев. – Начата проверка по факту публикации в СМИ.

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