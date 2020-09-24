В Мурманске вандалы крушат общественные туалеты

Туалетам приходится несладко. Фото: mgps51.ru

Общественные туалеты в Мурманске стали местом притяжения вандалов, которые устроили для уборщиков настоящий ад. Как бы в кабинках не следили за чистотой, некоторые из них не удалось застраховать от неугомонных дебоширов.

Как отмечают в МАУК "Мурманские городские парки и скверы", жители заполярной столицы несколько месяцев подряд просили открыть бесплатные общественные туалеты, что и было сделано после отмены коронавирусных ограничений. Тут-то и начались проблемы.

- В уборной на проспекте Кольском, 101 хулиганы сорвали внутренний замок, сломали держатель для людей с инвалидностью, вентилятор, дозатор и держатель салфеток, сорвали табличку, вдобавок туалет чуть не подожгли. От действий недобросовестных граждан также пострадал туалет в сквере на улице Зои Космодемьянской. В последнем дебоширов не остановил даже факт того, что территория находится под видеонаблюдением, - сообщили в Мурманских городских парках и скверах.

Все данные о правонарушениях были переданы в правоохранительные органы. Мурманчан и гостей областного центра убедительно просят беречь городское имущество и уважать чужой труд.

Если вы стали свидетелем подобного рода вандализма, нужно сообщить об этом по телефонам: 102 (отдел полиции) или 8 (8152) 41-19-94 (приемная МАУК «Мурманские городские парки и скверы»).

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