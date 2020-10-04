ДТП в Мурманске: пьяный водитель Mitsubishi Lancer врезался в Mercedes, стоявший на обочине

В отношении водителя составили административный протокол. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Минувшей ночью на Восточно-объездной дороге Мурманска случилась авария - по вине пьяного водителя столкнулись два автомобиля, пострадал человек.

- 04 октября в 02.40 в районе 17 километра автоподъезда к Мурманску, водитель Mitsubishi Lancer наехал на автомобиль Mercedes, стоящий на обочине в попутном направлении. В результате ДТП, пассажир Mitsubishi получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении Мурманска, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте происшествия в отношении водителя Mitsubishi был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". По факту ДТП проводится проверка.

Напомним: ночью 3 октября на автодороге "Кола" произошло массовое ДТП с пятью автомобилями, пострадал один человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП под Полярными Зорями: Пьяная автоледи выбила иномарку с дороги. Три человека пострадали, один погиб, а родственники виновницы пишут угрозы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru