В Мурманской области за 5 миллионов рублей продают камень

Камень с рисунком пытаются продать за пять миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

Хочешь жить - умей вертеться! Этому совету последовал житель Мурманской области, который выставил на сайт бесплатных объявлений камень. Все бы ничего, но вот только за него некий Дмитрий хочет получить пять миллионов рублей!

Что же такого особенного в камне, который был найден в Печенгском районе в лесу под Никелем?

- Природный камень с кварцевой жилой в виде свастики. Уникальнейший камень! - пишет автор объявления.

По правде говоря, рисунок на камне может быть похож и на крест, и на плюс. Тут уж под каким углом посмотришь. Кстати, судя по видео, которое прикреплено к объявлению, весит булыжник прилично, так что большой вопрос, как его выкопать из земли и где хранить. Украшением квартиры он будет сомнительным. Но автор объявления, видимо, уверен, что пять миллионов рублей в разгар пандемии коронавируса и падения покупательной способности, хорошая цена.

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