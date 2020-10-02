В Мурманске пропал 10-летний мальчик с ярким рюкзаком и его 8-летний друг

Вячеслав пропал 1 октября. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 10-летнего Вячеслава Палкина и 8-летнего Даниила Проничева. 1 октября мальчики ушли из школы №26 на улице Павлика Морозова, 3а, но дома после занятий их так и не увидели.

Приметы Вячеслава: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы.

Был одет в темно-зеленую болоньевую куртку, черные брюки, светлые кроссовки, с собой взял яркий разноцветный рюкзак.

Приметы Даниила: рост 144 сантиметра, нормальное телосложение, светло-русые волосы.

Был одет в серую удлиненную куртку, розовую рубашку, коричневые брюки, серую удлиненную куртку, с собой взял синий рюкзак.

Всех, кто знает какие-то подробности о местонахождении мальчиков или готов помочь с их поисками, просят позвонить по телефонам полиции 02,102, 40-61-10 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-399-89-41. Звонки принимаются круглосуточно.

Также в Мурманске ищут 15-летнюю Марию Шаталину. Она около девяти вечера 29 сентября ушла из дома на улице Копытова и до сих пор не вернулась. Сообщить подробности о местонахождении девушки можно по телефонам, указанным выше.

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