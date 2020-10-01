С рейса Мурманск – Санкт-Петербург сняли неадекватного пассажира из Северодвинска

В аэропорту "Мурманск" оштрафовали очередного возмутителя спокойствия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Не успела отгреметь история с 39-летним мурманчанином, который ударил свою девушку прямо на борту самолета, собирающегося вылетать из столицы Заполярья в Москву, как в аэропорту «Мурманск» произошел новый неприятный случай.

- Поступила информация, что у выхода на посадку на рейс, вылетающий в Санкт-Петербург, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Командир воздушного судна принял решение отстранить его от полета за нарушение правил поведения при предполетном обслуживании, - рассказывают пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западу.

Возмутителем спокойствия оказался 59-летний житель Северодвинска, от которого буквально разило алкоголем. Он слабо ориентировался в окружающей обстановке и имел шаткую походку.

В самолет мужчину не пустили, зато выписали протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ему грозит либо штраф от 1500 рублей, либо арест на 15 суток.

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