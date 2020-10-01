Погода в октябре в Мурманской области будет теплее обычного

Осень выдается не слишком капризной. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Сентябрь в Мурманской области выдался на удивление довольно теплым, даже несмотря на первый снег, который успел заглянуть в Кировск. Но что же ждет нас в октябре? Как рассказали в гидрометцентре России, погода в заполярном регионе сохранится теплой, но мокрой. Прямо как нос у собаки.

- Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних значений, то есть в Мурманской области днем в октябре будет около +10+12 градусов. Месячные осадки на большей части европейской территории страны должны быть около среднего количества. В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа – больше нормы , на востоке Башкирии и Оренбургской области – меньше нормы, - уточнили синоптики гидрометцентра.

Так что на второй осенний месяц тоже запасаемся зонтиком.

Напомним: самая крупная магнитная буря в этом году стала причиной яркого северного сияния в Мурманской области. Изумрудное небо попало в объектив камер многих заполярных фотографов.

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