В Никеле собака укусила ребенка за лицо

Ребенок сильно пострадал от зубов собаки. Фото: Никель [Ni]

Крайне нездоровая обстановка складывается в Никеле. Целый поселок в страхе держат одна собака. Пострадавшие есть, а реакции компетентных органов, увы, нет.

- 27 сентября на крыльце нашего дома моего сына покусала собака. Известно, что это не единичный случай. Были обращения в больницу, полицию, администрацию и ветеринарную станцию, к депутатам. Меры никакие не принимаются. Обращаюсь к родителям, будьте бдительны! Приметы собаки: белая с черными пятнами, глаза разные: один – голубой, второй – карий. Сколько еще должно пострадать детей, чтобы проблема была решена? – такой пост опубликовала никельчанка Светлана Басова в группе «Никель (Ni)».

И тут же всплыли подробности. Нашлись и другие пострадавшие, которые также, как и Светлана, после нападения писали в различные инстанции и просили отреагировать, но пес продолжал гулять на свободе и нападать на других детей. В небольшом поселке быстро вычислили хозяев агрессивного животного, отпускающего его на самовыгул. А толку-то? Собака продолжает бегать без присмотра по улицам Никеля.

- В полицию поступило сообщение о нападении собаки на ребенка из медучреждения. Также заявление написал отец пострадавшего. Проводится проверка, - сообщил «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Получить комментарий от администрации Печенгского района пока не получилось.

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