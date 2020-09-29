Под Мурманском с собаками искали студента, который ушел в лес за дровами

Студенты разбили лагерь у озера. Фото: Северо-Западный РПСО

Каждый день спасатели Мурманской области выезжают по тревожным сигналам, что в заполярных лесах снова кто-то заблудился. Что поделать – сезон тихой охоты в самом разгаре . Вот и в субботу, 26 сентября, спасательным службам Мурманска поступила информация о пропаже человека.

Группа студентов была в туристическом походе, лагерь разбили в районе озера Черногубское, что находится к востоку от областного центра и занимает площадь почти 3,4 квадратных километра. Один из ребят решил сходить в лес за дровами. Подумал, что пойдет не далеко, поэтому оставил телефон в лагере. А назад уже не вернулся.

- После неудачных попыток самостоятельных поисков товарища туристы обратились к спасателям. Дежурная смена оперативно приступила к поискам, подключив к ним Управление по ГО ЧС и ПБ Мурманской области. Поиски проводились на территории около 10 километров от дороги, но не принесли результата. Утром 27 сентября было выделено усиление: еще семь спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, так же были вызваны три сотрудника полиции со служебной собакой, - сообщили в Северо-Западном поисково-спасательном отряде.

К счастью, поиски закончились успешно. Около 11.30 воскресенья в штаб поступила информация, что потерявшийся турист сам вышел к КП-2 на дороге. Никому из участников похода медицинская помощь не понадобилась, спасатели помогли выйти туристам из леса.

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