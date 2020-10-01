Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с какими болезнями чаще всего умирают от коронавируса

Хронические болезни приводят к тяжелому течение коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К сожалению, сообщения о новых летальных случаях от коронавируса в Мурманской области, поступают каждый день. Общее число жертв COVID-19 в регионе с начала пандемии уже достигло 218 человек.

На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Мурманской области, эта тема была затронута отдельно.

- По опыту лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в группу риска тяжелого течения заболевания входят люди с эндокринными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом и ожирением. Смертность таких пациентов в условиях пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей, - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Инга Анискова.

Также часто северяне отказываются от госпитализации, что приводит к осложнениям и повышает риск умереть от опасной инфекции. Особенно плохо такая строптивость сказывается на здоровье пациентов с хроническими болезнями, которые приводят к тяжелому течение болезни.

Но в минздраве отметили, что в Мурманской области растет число больных с легкой формой течения болезни и средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коле на набережной устанавливают скульптуру чудо-кита. Статую изваяли из розового гранита (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru