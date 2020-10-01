Глава Роспотребнадзора Мурманской области назвала сезонные болезни, которые сейчас особенно сильны в регионе

Первую волну роста ОРВИ северяне пережили благополучно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не коронавирусом единым мы живы. Есть и другие сезонные болезни, прежде всего острые респираторные и грипп. Как отметили в Роспотребнадзоре Мурманской области, в сентябре всегда наблюдается высокий уровень заражения. При этом коронавирус и сезонные болезни имеют единый эпидемиологический процесс, то есть зависят друг от друга.

- Динамика положительная. Темп прироста новых случаев за неделю составил 0,5-0,6%, при том, что для нас критерий федеральный службой обозначен не более единицы. В начале сентября дети вышли с каникул, был интенсивный обмен возбудителем, поэтому на протяжении трех недель мы наблюдали рост ОРВИ, но не гриппозной ихтиологии, в основной это риновирусная инфекция, парагрипп и другие сезонные вирусы, их более 200, - сообщила глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева. - Высокие темпы регистрации были на 36 и 37 неделях до 20 сентября, но 39 неделя показала резкий спад. Эпидпорог превышен незначительно на 17% от установленного норматива. Это говорит о том, что мы первую волну роста ОРВИ пережили благополучно, нам не пришлось вводить дополнительные ограничения.

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