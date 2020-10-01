Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: когда откроются театры и филармония

Театры ждут своего открытия после пандемии. Фото: Олег ФИЛОНОК

До особого распоряжения губернатора в Мурманской области введен запрет на массовые мероприятия и развлечения. Закрыты кинотеатры, парки аттракционов, детские игровые комнаты, сдвигаются даты концертов. Никак не могут увидеть любимого зрителя в театрах и филармонии. Когда же культурная жизнь вернется в прежнее русло?

- В данный момент мы не говорим об открытии филармонии или театров, но мы будем наблюдать за эпидемиологической обстановкой, - сообщил на тематическом брифинге губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он уточнил, что в ближайшие 10 дней будет изучаться рост числа зараженных больных, результаты мониторинга будут рассмотрены на заседании оперативного штаба. Если ситуация будет радовать, то не исключено, что храмы музыки и искусств откроются, правда, с определенными ограничениями.

А пока северяне могут сходить в музеи, благо, их двери уже распахнулись. Главное, не забывать о масочном режиме и о предварительной записи на посещение выставок.

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