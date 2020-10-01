Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «К концу октября мы ждем снижение роста числа заболевших коронавирусом»

Роспотребнадзор дал благоприятный прогноз на осень. Фото: Правительство Мурманской области

Россию потихоньку накрывает вторая волна коронавируса. Однако, как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в Заполярье сохраняется хрупкая стабильность, темп регистрации новых зараженных невысок. Более того, прогноз на осень благоприятный.

- К концу октября у нас будет снижение регистрации коронавируса Ждем, что болезнь будет угасать, так как наше население высокоответственное и будет соблюдать все меры предосторожности от масочного режима до запрета на массовые мероприятия. Или будет рост, - сообщила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

Также она отметила, что в начале сентября наблюдался традиционный рост числа заболевших острыми респираторными заболеваниями. И коронавирус накладывается на эти болезни. Отсюда, видимо, и незначительное повышение количества зараженных ковидом за сутки.

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