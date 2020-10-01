Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 октября 2020 года составило 218 человек

Коронавирус не отступает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заполярным медикам к концу сентября удалось сбить уверенную смертоносную поступь коронавируса. Долгое время и дня не проходило, чтобы оперативный штаб при правительстве Мурманской области не сообщал о новых жертвах.

Однако теперь радостные новости о том, что никто не умер от ковида, стали звучать все чаще. Правда, 1 октября эта тенденция не коснулась. По информации регионального оперштаба, за последние сутки врачи проиграли в борьбе за жизнь еще четырех пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Подробности об умерших – сколько им было лет и какие сопутствующие заболевания они имели – пока не сообщается. Таким образом, количество летальных исходов в Мурманской области достигло 218.

Радует одно, что выздоровевших в Заполярье в разы больше. Всего от коварной инфекции врачи смогли излечить 12482 человека. Еще 2373 пациента находятся под наблюдением медиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заразилась на юбилее»: Депутат Совета депутатов Мурманска рассказала о том, как болела коронавирусом. Татьяна Ковалева в какой-то момент испугалась, что умрет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru