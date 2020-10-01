В Мурманске состоится собрание кредиторов "Мурманского морского пароходства"

Кредиторы Мурманского морского пароходства впервые соберутся вместе. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Весной этого года случилось то, чего так долго добивались разные компании: началась процедура банкротства в отношении "Мурманского морского пароходства". Дела у компании давно шли плохо, но 2018 и 2019 года стали особенно тяжелыми для нее.

Накопились долги по заработной плате, в разных частях света опять же из-за долгов застряли суда, а представители бывшего и нынешнего руководства компании были арестованы по подозрению с нелегальными операциями с деньгами.

Как сообщает "Федресурс", на 6 октября назначена встреча кредиторов "Мурманского морского пароходства". В повестке - восемь вопросов, в том числе отчет временного управляющего АО "Мурманское морское пароходство", принятие решения о введении дальнейшей процедуры банкротства в отношении должника, образование комитета кредиторов, утверждение расходов на проведение процедуры наблюдения должника АО "Мурманское морское пароходство" и другие.

Первая встреча была намечена на 11 сентября, но не состоялась.

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