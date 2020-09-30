Мотопробег в честь Дня рождения Мурманска может пройти по новому маршруту

Мотопробег в этом году пройдет по новым правилам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Десять лет подряд в честь Дня рождения заполярной столицы проходит авто- и мотопробег по маршруту Кола - Мурманск. Однако в этом году его участникам предложили проехать по новым местам.

- В связи с завершением строительства развязки федеральная трасса «Кола» - аэропорт «Мурманск» предложено изменить привычный маршрут, - рассказали в правительстве Мурманской области.

Сейчас прорабатывается новый маршрут из города Кола через новую развязку, Восточно-Объездную дорогу, улицу Кооперативную, проспекты Кольский и проспект Ленина, далее по улице Александрова и с финишем у «Алеши». Пока эта нюансы этой идеи согласуются с ГИБДД. Однако если реализовать ее не проучится, у организаторов мотопробега готов альтернативный маршрут.

- Ожидается, что в праздничном мероприятии примет участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, - раскрыли интригу в правительстве.

Правда, не уточнили, даст ли глава региона старт традиционному мотопробегу или лично поедет в колонне байкеров.

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