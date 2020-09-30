Под Кильдинстроем машина врезалась в стоявшего на дороге лося

У лосей начался гон.
Фото: Дмитрий БРУШКО
У лосей сейчас начался осенний гон, поэтому они мигрируют, чем создают опасность и для себя, и для людей. Один сохатый на прошлых выходных застрял в реке Титовка. А другой под Кильдинстроем устроил ДТП.
- 29 сентября в 19.30 на 1370 километре +500 на автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, допустил наезд на лося, который вышел на проезжую часть. В результате ДТП в транспортном средстве никто не пострадал, лось получил ранения не совместимые с жизнью, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Лось после аварии не выжил. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Правда, водителю теперь придется заплатить штраф за сбитого сохатого - 40 тысяч рублей, хотя он и не был виноват в аварии.
Автолюбителей на период гона просят быть особенно осторожными на дорогах.
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