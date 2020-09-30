Мурманская областная библиотека теперь будет работать до полуночи

Открытие молодежного пространства на базе Мурманской областной библиотеки состоится в декабре. Фото: Олег ФИЛОНОК

Интересный эксперимент хотят провести в Мурманской областной библиотеке. В ближайшее время на ее базе откроются сразу несколько новых зон: центр современного искусства, планетарий и молодежное пространство в холле первого этажа.

- Работать это пространство будет до 24.00. Здесь будет лаунж-зона, зона открытого микрофона, коворкинга, кафе и арт-лестница. Открытие запланировано на декабрь 2020 года, - сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Губернатор Андрей Чибис одобрил эксперимент, отметив, что молодежь Заполярья должна проводить время за творчеством и полезными делами. И продление работы библиотек может увлечь ребят с улиц. Глава региона попросил оценить эффективность такого шага и затраты.

Всего в Мурманской области 142 муниципальные библиотеки, которые за год северяне посещают почти 190 тысяч раз. Многие библиотеки сейчас становятся модельными.

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