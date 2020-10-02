До и после: как преобразился сквер возле театра кукол в Мурманске

Сквер стал гораздо красивее. Использованы фото Ирины Вабищевич/Олег Филонок Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский областной театр кукол в прошлом году переехал в новый дом - теперь храм "плюшевой" Мельпомены находится в бывшем Доме офицеров Мурманского гарнизона. За пару лет преобразилось не только само здание, но и территория вокруг. Место облагородили, но фонтана северян лишили.

- Ирина Вабищевич, начальник Управления капитального строительства в Мурманске, в своем аккаунте в Instagram вспоминает каким был сквер у нового театра Кукол в 2018 году. Раньше здесь стоял фонтан "Катюша", который был первым фонтаном в современной истории Мурманска - жалко что хозяин забрал его себе на дачу, а не подарил жителям города, - отметили в паблике "Мурманск: что есть и что будет?".

Теперь на месте фонтана красуется аккуратный палисадник с кирпичным ободком. Вокруг расставлены скамейки, установлены фонари.

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