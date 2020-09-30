Планетарий в Мурманске откроется 10 октября

Открытие планетария в Мурманске запланировано на 10 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открытия планетария в Мурманске ждут давно. Такие формы изучения космоса в областном центре были и раньше, но некоторые закрылись из-за финансовых проблем, другие очень скромны по своему масштабу.

Но уже скоро на базе Мурманской областной научной библиотеки заработает планетарий.

- Его открытие запланировано на 10 октября, - сообщила на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. - В нем будет проходить семейный просмотр научно-познавательных фильмов с эффектом полного погружения, а также интерактивные программы и мастер-классы.

Напомним, создать планетарий стало возможным после того, как театр кукол, который десятилетия делил одного здание с научной библиотекой, переехал в бывший Дом офицеров.

Остается верить, что открытие состоится с участием зрителей и этому не помешает эпидобстановка.

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