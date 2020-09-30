Сотрудник автосалона в Мурманске обогатился на пару миллионов, продав несуществующие авто

Северянина ждет суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом одного из мурманских автосалонов захотел легких денег. 31-летний северянин подделал документы, продав вместо машин дырку от бублика, а вырученную сумму положил себе в карман. Злоумышленника раскусили правоохранители.

- По версии следствия, житель Североморска с декабря 2018 года по июнь 2019 года изготовил пять фиктивных договоров купли-продажи транспортных средств. После чего забрал деньги из кассы автосалона, - сообщили в прокуратуре Мурманской области. - Для сокрытия факта хищения денег, он удалял сведения из программы бухгалтерского учета о подделанных договорах. Автосалону причинен ущерб - более 2 миллионов рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере". Сейчас дело направлено в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.

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