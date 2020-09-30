Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке выявили одного заболевшего

В Белокаменке вновь регистрируют случаи коронавируса. Фото: правительство Мурманской области

Некогда Белокаменка была самым крупным ковидным очагом в Мурманской области, но сейчас она на втором месте. На первой уже несколько месяцев Мурманск с 8423 заболевшими.

На стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений долгое время не фиксировали новых случаев заражения, распространение коронавирусной инфекции здесь удалось сдержать. Однако 30 сентября оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщили, что здесь выявили одного заболевшего. Таким образом общее число инфицированных с начала пандемии в Белокаменке составляет 2321 человек.

Всего в Мурманской области за последние сутки выявили 87 новых заболевших. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 1373), Печенгском районе (+6, всего 591), Кольском районе (+2, всего 481), Кировске (+1, всего 178) и Апатитах (+4, всего 312), Оленегорске (+4, всего 192), ЗАТО Видяево (+1, всего 25).

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