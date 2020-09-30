Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом

Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

В последнее время все новости о коронавирусе в регионе северяне узнают с оперативных совещаний в правительстве Мурманской области или от оперативного штаба. Давно уже в "белом доме" не проходили брифинги по текущей ситуации.

Но 1 октября все изменится: стало известно, что на эту дату в 11.00 запланировано общение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса со СМИ.

Встреча, с учетом всех ограничений, пройдет в формате онлайн, а жители региона смогут посмотреть ее в соцсетях (запланирована трансляция в YouTube, в "ВКонтакте").

Напомним: на этой неделе в правительстве Мурманской области решили не вводит новые ограничения из-за коронавируса, хотя число зараженных растет. Глава региона сообщил, что в Заполярье жду вторую волну, риск которой очень высок, поэтому о новых послаблениях речи не идет, а вот ужесточение мер безопасности очень вероятно.

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