Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: работодателям компенсируют траты на маски и перчатки

Работодателям компенсируют до 20% затрат на средства индивидуальной защиты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области с мая действует обязательный масочный режим. При этом многие работники, в том числе учителя, продавцы, кондукторы и т.д. вынуждены носить маски и перчатки и на рабочем месте. Все средства индивидуальной защиты закупаются за счет работодателя, и в разных организациях и учреждениях затраченные средства исчисляются миллионами рублей.

К счастью для многих начальников, хотя бы часть этих затрат можно будет компенсировать, так как в 2020 году расширили перечень предупредительных мер по охране труда, на которые работодатели вправе потратить до 20 % от суммы начисленных в предыдущем году страховых взносов.

- Помимо традиционных способов профилактики производственного травматизма, таких как специальная оценка условий труда, медосмотры, приобретение аптечек, средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение, добавлены мероприятия, направленные на защиту здоровья работников от новой коронавирусной инфекции. Организации и предприятия могут приобрести маски, респираторы, бахилы, перчатки, противочумные костюмы, одноразовые халаты, дезинфицирующие средства, кожные антисептики, устройства для обеззараживания воздуха и для бесконтактного контроля температуры тела. Также возможно проведение лабораторных обследований работников на COVID-19, - рассказали в Мурманском региональном отделении Фонда социального страхования.

На возмещение затрат можно заявиться до 1 октября через портал Госуслуг.

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